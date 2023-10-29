زروقي يسقط رفقة فينرود بثنائية في مواجهة تفينتي

تعثر الدولي الجزائري رامز زروقي، اليوم الأحد، رفقة ناديه فينرود روتردام، في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم تفينتي.

وشارك زروقي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فينرود، في هذه المواجهة التي دمعتهم بفريقه السابق تفينتي، ضمن الجولة الـ10 من الدوري الهولندي.

وشارك الدولي الجزائري في كامل أطوار الشوط الأول، قبل أن يترك مكانه لزميله يويدا، في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة

وانتهت هذه المواجهة بهزيمة رامز زروقي، وناديه فينرود روتردام، بنتيجة هدفين لهدف، لصالح فريق تفينتي.