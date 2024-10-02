زروقي يشارك في فوز فاينورد أمام جيرونا.. وحاج موسى يغيب

شارك متوسط ميدان المنتخب الوطني، رامز زروقي، في مباراة فريقه فاينورد الهولندي أمام جيرونا الإسباني، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال أوروبا التي احتضنها ملعب “مونتيفيلي” في مدينة جيرونا.

وشارك لاعب الخضر، رامز زروقي، بديلاً بداية من الدقيقة الـدقيقة الـ61، في منصب الجناج الأيمن. وساهم في فوز فريقه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتحقيق أول فوز له في المنافسة الأوروبية هذا الموسم.

فيما عرفت المباراة غياب لاعب الخضر الآخر في صفوف فاينورد، أنيس حاج موسى، الذي اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.