زروقي يشدد على ضرورة التزام متعاملي الهاتف النقال ببنود دفاتر الشروط واحترام التزاماتهم

ترأس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الخميس اجتماعاً. جمعه برئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، محمد الهادي حناشي. الذي كان مرفوقا بإطارات من هذه الهيئة، وبمشاركة إطارات الوزارة،

وتم تخصيص الاجتماع لتقييم وضعية تغطية الهاتف النقال. لاسيما على مستوى محاور الطرقات على غرار الطريق السيار شرق غرب. و ذلك على ضوء التعليمات التي سبق إسداؤها في هذا الشأن. و المشاريع الجاري إنجازها من قبل المتعالمين.

وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على ضرورة مواصلة الحرص على التزام المتعاملين ببنود دفاتر الشروط. واحترام التزاماتهم في مجال التغطية.

كما تطرق الاجتماع إلى نشاط البريد السريع، بشقيه المحلي (نظام التصريح المبسط) والدولي (نظام الترخيص). حيث تقرر تنظيم لقاء مع المتعاملين المعنيين خلال الأيام المقبلة. من أجل تأطير أمثل لهذا النشاط و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. بالنظر إلى الأهمية التي ينطوي عليها هذا النشاط، لاسيما في إطار مسعى تطوير التجارة الإلكترونية في بلادنا.