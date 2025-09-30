زروقي يشدد على مواكبة الاستعدادات الجارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس

شدد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الثلاثاء، على ضرورة مواكبة الاستعدادات الجارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) من طرف متعاملي الهاتف النقال.

وخلال زيارة تفقد للشركة الجزائرية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال (SATICOM) فرع مؤسسة اتصالات الجزائر. أكّد الوزير على دمج وتطوير الحلول الرقمية المعتمدة على البحث والتطوير وكذا الابتكار والابتكار المفتوح.

واطلع الوزير خلال هذه الزيارة، على عرض مفصل قدّمه مسؤولو المؤسسة حول الخدمات والحلول التقنية الموجهة لفائدة المؤسسات. والهيئات الإدارية، إلى جانب استعراض النتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة.

كما شملت الزيارة تفقد مركز البيانات ومركز (IP Multimedia Subsystem) التابعين لمؤسسة اتصالات الجزائر، وفي هذا الإطار. شدّد زروقي على أهمية دمج وتطوير الحلول الرقمية المعتمدة على البحث والتطوير وكذا الابتكار والابتكار المفتوح؛ ومواصلة دعم مشاريع توسعة نشاط المؤسسة، بما يتيح تلبية حاجيات السوق الوطنية؛ بالإضافة إلى مواكبة الاستعدادات الجارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) من طرف متعاملي الهاتف النقال.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الابتكار، وتوطين الحلول الرقمية محلياً، بما يعزز السيادة الرقمية للجزائر.

