زروقي يشرف على اجتماع لجنة ربط الألياف البصرية العابرة للصحراء

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأحد، على أشغال اجتماع لجنة الربط الخاصة بمشروع الوصلة المحورية ذات الألياف البصرية العابرة للصحراء، بحضور ممثلي الدول الشريكة في المشروع، ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية.

وأوضح بيان للوزارة، أن هذا الاجتماع شكل محطة هامة لتقييم مدى تقدم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. ومناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة به، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق. والتعاون بين مختلف الأطراف المشاركة بما يضمن تحقيق أهدافه في أفضل الظروف.

وأكد الوزير بالمناسبة، أن مشروع الوصلة المحورية ذات الألياف البصرية العابرة للصحراء. يعد أحد أبرز مشاريع الربط البيني الرقمي في القارة الإفريقية. لما يوفره من بنية تحتية حديثة تساهم في تحسين خدمات الاتصالات وتعزيز تدفق البيانات. بين الدول المعنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرافق التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة.

كما أبرز زروقي أن هذا المشروع يجسد روح التعاون والتضامن بين الدول الإفريقية، ويعكس الإرادة المشتركة لبناء فضاء رقمي متكامل يساهم في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الاندماج الإقليمي، مجدداً التزام الجزائر بمواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز الشراكة الإفريقية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وفي ختام الأشغال تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لضمان استكمال مختلف مراحل المشروع وتعظيم مساهمته في تعزيز الترابط الرقمي والتنمية المستدامة في المنطقة.

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