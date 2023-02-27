زروقي يضيع مواجهة تفينتي وهيرينفين

ترسم غياب متوسط ميدان الخضر، رامز زروقي، عن لقاء فريقه تفينتي أنشخيده، الذي سيجمعه يوم السبت المقبل بالضيف هيرينفين، بسبب العقوبة الآلية.

وكان زروقي، قد استعاد أمس، مكانته الأساسية رفقة تفينتي، بمناسبة لقاء آيندهوفن، بعدما ضيع اللقاء الذي سبقه أمام غو أهيد إيغلز، بداعي الإصابة.

غير أن عودة الدولي الجزائري، لم تكن موفقة، وبالرغم من أداءه المميز في لقاء آيندهوفن، إلا أن زروقي، تلقى بطاقة صفراء، هي الخامسة له في الموسم الجاري، ما يعني إيقافه لمباراة واحدة.

وفي تصريحات خص بها شبكة “ESPN” تحسر زروقي، على تضييعه لقاء السبت المقبل، إلا أنه أوضح في المقابل، بأن العقوبة قد تكون مفيدة له من أجل التخلص نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها، رغم أنه شارك بشكل عادي في لقاء أمس.