زروقي يضيّع أول لقب له رفقة فينورد الهولندي

ضيع الدولي الجزائري رامز زروقي أول ألقابه رفقة فريقه الجديد فينورد الهولندي بعد خسارته نهائي كأس السوبر اليوم الجمعة.

وانهزم رامز زروقي بهدف مقابل صفر نهائي كأس السوبر “درع يوهان كرويف” أمام الغريم ايندوفن، حيث سجّل الهدف الوحيد في المباراة نوا لانغ في الدقيقة 79 من عمر المباراة المثيرة.

كما شارك رامز زروقي أساسيا في المباراة، حيث قدّم ما عليه عند اشتغاله في خط الوسط.

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