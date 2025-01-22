زروقي يضيّع مواجهة فينورد وبايرن ميونخ

ترسّم غياب الدولي الجزائري، رامز زروقي، عن مواجهة ناديه فينورد روتردام الهولندي، أمام العملاق بايرن ميونخ الألماني.

ويستقبل فينورد سهرة اليوم الأربعاء، العملاق “البافاري”، ضمن فعاليات الجولة الـ 7 من منافسة دوري أبطال أوروبا.

وكشف مدرب فينورد، برايان بريكسي، في ندوة صحفية نشطها أمس الثلاثاء، نقل موقع ” feyenoord” مقتطفات منها، بأن زروقي، لن يكون متاحا أمام البايرن.

كما أوضح المصدر نفسه، بأنه من المتوقع أن يغيب زروقي، عن لقاءات الفريق. من دون الكشف عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها لاعب “الخضر”.

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