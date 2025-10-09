زروقي يعطي إشارة إنطلاق نهائي سباق سعاة البريد

ﺃعطى سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، صبيحة اليوم الخميس، ﺇشارة انطلاق نهائي”سباق سعاة البريد”. المنظم في ولاية قسنطينة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد.

وتحمل هذه المنافسة الودية، التي ﺃضحت تقليدا سنويا راسخا، وتعبر عن التماسك و الانسجام. و التعاون الذي يجمع عمال البريد.

هذا، وتأتي طبعة سنة 2025 تتويجا لمسار من التصفيات الولائية، تأهل على إثرها 114 متنافسا إلى المرحلة النهائية.