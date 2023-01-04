زروقي يعطي موافقته للانتقال إلى عملاق البطولة الهولندية  

دخل الدولي الجزائري رامز زروقي دائرة اهتمامات أحد اكبر الأندية التي تنافس على لقب البطولة الهولندية منذ سنوات.

وقال موقع “فينورد 1908″، اليوم الأربعاء. أن إدارة فينورد الهولندي تسعى للظفر بخدمات الدولي الجزائري رامز زروقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما أضاف المصدر، آن زروقي أبدى رغبته في الانتقال إلى فينورد بعد تألقه في فريقه أف سي توينتي، في انتظار ما ستحسمه التفاصيل المادية.

يذكر. آن متوسط ميدان الخضر اختير ضمن أبرز اللاعبين “قاطعي الكرات” في البطولة الهولندية مؤخرا برقم قياسي. وهو ما جعله محل أطماع عدد من الأندية الكبيرة.

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