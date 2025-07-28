زروقي يعود إلى تفينتي على سبيل الإعارة

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن نادي تفينتي الهولندي توصل إلى اتفاق رسمي مع فينورد روتردام يقضي بعودة الدولي الجزائري راميز زروقي إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي هذا الانتقال في محاولة من اللاعب لاستعادة مستواه وتوهجه المعهود، بعد موسم صعب ومعقد قضاه في فينورد، حيث عانى من قلة المشاركة والتأثير داخل التشكيلة الأساسية.

وتُعد هذه العودة بمثابة عودة إلى الجذور، حيث سبق لزروقي أن تألق بقميص تفينتي ولفت أنظار الأندية الكبرى في الدوري الهولندي، قبل انتقاله إلى فينورد في صفقة حظيت باهتمام إعلامي واسع.

وينتظر أن يُشكل زروقي إضافة قوية لتشكيلة تفينتي في المرحلة المقبلة، خاصة مع رغبة اللاعب في استرجاع نسق المنافسة وتحسين وضعيته قبل الاستحقاقات القادمة مع المنتخب الوطني الجزائري.