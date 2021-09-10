زروقي يعود لتدريبات ناديه تفينتي مرتديا قميص الخضر

لفت متوسط ميدان المنتخب الوطني رامز زروقي الأنظار خلال الحصة التدريبية التي خاضها رفقة فريقه تفينتي الهولندي، بعدما إرتدى قميص الخضر عقب عودته من التربص الذي تخللته مبارتي جيبوتي وبوركينافاسو في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وباشر رامز زروقي التحضيرات مع فريقه تفينتي اليوم الجمعة إستعدادا لمواجهة الغد أمام فريق أوتريخت في إطار الجولة الرابعة من الدوري الهولندي.

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