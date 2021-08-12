زروقي يعود للتدريبات ويُريح بلماضي

عرفت تدريبات فريق “توينتي” الهولندي اليوم الخميس عودة النجم الدولي الجزائري “راميز زروقي”.

متوسط ميدان الخضر اندمج في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة توينتي أمام لازيو روما الودية.

وسيُشارك اكتشاف الناخب الوطني جمال بلماضي بصفة عادية في مواجهة توينتي هذا الأسبوع في افتتاح الدوري الهولندي.

ويُريح هذا الأمر الناخب الوطني جمال بلماضي قبل تربص الخضر القادم بداية شهر سبتمبر.