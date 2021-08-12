زروقي يعود للتدريبات ويُريح بلماضي
بقلم حواز عبد النور
عرفت تدريبات فريق “توينتي” الهولندي اليوم الخميس عودة النجم الدولي الجزائري “راميز زروقي”.
متوسط ميدان الخضر اندمج في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة توينتي أمام لازيو روما الودية.
وسيُشارك اكتشاف الناخب الوطني جمال بلماضي بصفة عادية في مواجهة توينتي هذا الأسبوع في افتتاح الدوري الهولندي.
ويُريح هذا الأمر الناخب الوطني جمال بلماضي قبل تربص الخضر القادم بداية شهر سبتمبر.
Bonne nouvelle : Ramiz Zerrouki a repris l’entraînement collectif avec le FC Twente après s’être blessé lors du match amical contre la Lazio. La saison de l’international algérien débute ce week-end face au Fortuna Sittard. #TeamDZ pic.twitter.com/6l8hhzKqvU
— DZfoot (@DZfoot) August 12, 2021
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