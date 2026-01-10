إعــــلانات
زروقي يعوض بن ناصر في لقاء نيجيريا

بقلم محمد لمين صحراوي
كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الاساسية التي اختارها لمواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، أمام منتخب نيجيريا.

ويلتقي أبطال نسخة 2019 بـ”النسور الخضر” على أرضية ملعب “مراكش الكبير”، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 17:00، في صدام ناري، لاقتطاع بطاقة المربع الذهبي. ومواجهة منتخب البلد المضيف هذا الأربعاء.

وجدد الناخب الوطني، الثقة في نفس العناصر التي اعتمد عليها في لقاء ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية. باستثناء اسماعيل بن ناصر، الذي غاب عن قائمة لقاء اليوم بسبب الإصابة، وعوضه زميله رامز زروقي.

وجاءت تشكيلة “الخضر” على النحو التالي:

الحارس: لوكا زيدان
الدفاع: بلغالي، ماندي، آيت نوري، بن سبعيني
الوسط: بوداوي، زروقي، مازة
الهجوم: عمورة، شايبي، محرز

Peut être une image de football, football et texte qui dit 'ALGERIA ALGERIANATIONALFOOTBALLTEA NATIONAL FOOTBALL TEAM STARTING XI CAFIE AFRICACUB NENORCECIES 23 . ZIDANE 25 R. BELGHALI 15 R. AIT-NOURI 2 A. MANDI 21 R. BENSEBAINI 6 R. ZERROUKI 14 H. BOUDAOUI 22 I. MAZA 7 R. MAHREZ 17 F. CHAIBI 18 M. AMOURA COACH * VLADIMIR PET TKOVIC ALGERIA SUBSTITUTES NIGERIA A. M. -5 BELAID H. 11A.HADJMOUSSA 12 M. BAKRAR 9B.BOUNEDJAH- 160 BENBOT 19 A. ZORGANE 20 .ATAL ATA KEBBAL A. BOULBINA 28 R. BERKANE'

رابط دائم : https://nhar.tv/TDDY8
