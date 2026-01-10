زروقي يعوض بن ناصر في لقاء نيجيريا

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الاساسية التي اختارها لمواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، أمام منتخب نيجيريا.

ويلتقي أبطال نسخة 2019 بـ”النسور الخضر” على أرضية ملعب “مراكش الكبير”، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 17:00، في صدام ناري، لاقتطاع بطاقة المربع الذهبي. ومواجهة منتخب البلد المضيف هذا الأربعاء.

وجدد الناخب الوطني، الثقة في نفس العناصر التي اعتمد عليها في لقاء ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية. باستثناء اسماعيل بن ناصر، الذي غاب عن قائمة لقاء اليوم بسبب الإصابة، وعوضه زميله رامز زروقي.

وجاءت تشكيلة “الخضر” على النحو التالي:

الحارس: لوكا زيدان

الدفاع: بلغالي، ماندي، آيت نوري، بن سبعيني

الوسط: بوداوي، زروقي، مازة

الهجوم: عمورة، شايبي، محرز