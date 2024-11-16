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الرياضة

زروقي يغادر تربص الخضر !

بقلم محمد لمين صحراوي
زروقي يغادر تربص الخضر !
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أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، رسميا عن مغادرة متوسط ميدان نادي فينورد روتردام الهولندي، رامز زروقي، لتربص “الخضر” المقام حاليا بسيدي موسى.

وكشفت “الفاف” في بيان لها، بأن زروقي، الذي تألق في لقاء غينيا الاستوائية أول أمس. سيغيب عن لقاء الغد، أمام ليبيريا، بداعي العقوبة الآلية.

وأوضحت الاتحادية، بأن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قرر إعفاء زروقي من التربص. صبيحة اليوم السبت، ليعود إلى ناديه الهولندي.

للإشارة فإن “الخضر” سيستقبلون غدا منتخب ليبيريا. برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو،

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الاتحاد الجزائري لكرة القدم FEDERATION FOOTBALL ALGERIAN ALGERIANFOOTBALLFEDERATION الجزائ بيان " تصفيات كأس أمم افريقيا :2025 زروقي يعفى من التربص بسبب تراكم البطاقات وغيابه عن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني ضد ليبيريا هذا الأحد، قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إعفاء لاعب الوسط رامز زروقي من التربص صباح هذا السبت، ليعود إلى ناديه. تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ليبيريا تندرج ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا ,2025 وستُجرى بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، على الساعة .17:00 ASPETAR مال CHEAY -SERPORT وبليس mobilis سهمد sonatrach ALRAYAME HHaPKam‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/wQ0Re
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