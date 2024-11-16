زروقي يغادر تربص الخضر !

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، رسميا عن مغادرة متوسط ميدان نادي فينورد روتردام الهولندي، رامز زروقي، لتربص “الخضر” المقام حاليا بسيدي موسى.

وكشفت “الفاف” في بيان لها، بأن زروقي، الذي تألق في لقاء غينيا الاستوائية أول أمس. سيغيب عن لقاء الغد، أمام ليبيريا، بداعي العقوبة الآلية.

وأوضحت الاتحادية، بأن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قرر إعفاء زروقي من التربص. صبيحة اليوم السبت، ليعود إلى ناديه الهولندي.

للإشارة فإن “الخضر” سيستقبلون غدا منتخب ليبيريا. برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو،