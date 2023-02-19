زروقي يغيب عن تفينتي لأول مرة منذ فيفري 2022

غاب متوسط ميدان الخضر، رامز زروقي، عن مباراة فريقه تفينتي أنشخيده، التي انطلقت قبل قليل، أمام المضيف غو أهيد إيغلز، برسم الجولة الـ 24 من الدوري الهولندي، بسبب الإصابة.

وكشف موقع “تفينتي أنسيت” بأن إصابة زروقي لم تتضح نوعيتها بعد، كما لم يتم تحديد مدة غيابه عن تفينتي.

وأشار المصدر المهتم بأخبار تفينتي، بأن زروقي وبتضييعه لمباراة اليوم، يكون قد غاب عن لقاءات الفريق لأول مرة منذ فيفري 2022، بعدما شارك في 35 مباراة متتالية بمختلف المنافسات.