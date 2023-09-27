زروقي يفوز رفقة فينرود برباعية على أجاكس امستردام

ساهم الدولي الجزائري رامز زروقي، في الفوز العريض الذي حققه ناديه فينرود، على حساب مضيفه أجاكس أمستردام.

وشارك زروقي أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فينرود روتردام، في المباراة التي تدخل ضمن الجولة السادسة من الدوري الهولندي.

كما لعب الدولي الجزائري كامل أطوار اللقاء، أين قدم مردودا جيدا، ساهم من خلاله في الفوز الذي حققه ناديه.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رامز زروقي وناديه فينرود روتردام، برباعية نظيفة، على حساب أجاكس أمستردام