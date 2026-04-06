زروقي يقود تشكيلة الأسبوع في هولندا

اختير اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوري الهولندي.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. اليوم الاثنين. تشكيلة الجولة الـ 29 من “الايدريفيزي”، والتي عرفت تواجد لاعب “الخضر”.

وجاء اختيار زروقي، الذي تحصل على تقييم 8.7 كخامس أفضل لاعب في التشكيلة. عقب تألقه في مواجهة ناديه تفينتي أمام فريقه السابق أجاكس أمستردام.

وأهدى لاعب “الخضر” تفينتي. الذي يلعب له معارا من فينورد روتردام إلى نهاية الموسم. فوزا رائعا بنتيجة 2-1. بتسجيله هدفا في مباراة شهدت تقديمه مستويات راقية.

يشار إلى أن زروقي، خاض هذا الموسم 30 مباراة مع تفينتي ما بين الدوري الهولندي والكأس. سجل خلالها 3 أهداف مقابل 4 تمريرات حاسمة. باصما على أفضل مواسمه من ناحية المساهمات التهديفية.