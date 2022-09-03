زروقي يقود تفينتي لمركز الوصافة في الدوري الهولندي

تمكن الدولي الجزائري رامز زروقي من قيادة فريقه تفينتي لتحقيق فوز مبهر و كبير أمام إيندوفن بثنائية مقابل واحد.

ورفع تفينتي رصيده إلى 12 نقطة، ليشارك ايندوفن المركز الثاني في ترتب البطولة الهولندية.

كما عزّز رصيده ليضغط على الرائد أجاكس امستردام المبتعد بـ 3 نقاط فقط.

ويقدّم زروقي مستويات قوية في بداية البطولة في هولندا، الامر الذي يرشّحه للإنتقال إلى أكبر الأندية الأوروبية.

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