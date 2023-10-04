زروقي ينهزم أمام أتليتيكو وبن سبعيني يتعادل أمام ميلان

إنهزم الدولي الجزائري رامز زروقي بثلاثية كاملة مقابل اثنين رفقة فريقه فينورد الهولندي امام نادي أتليتيكو مدريد.

وجرت المباراة ضمن فعاليات الجولة الثانية من رابطة أبطال أوروبا.

كما قدم متوسط ميدان الخضر مباراة في القمة و كان أفضل لاعب في اللقاء بعلامة 8.0 من 10، ما يؤكد أنه كان فريقه يستحق التعادل على الأقل.

فيما تعادل رامي بن سبعيني رفقة فريقه بوروسيا دورتموند سلبا أمام نادي ميلان في رابطة الأبطال، التي عرفت مشاركة ياسين عدلي بداية من الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، لكن لم يحالفه الحظ في تقديم مستويات كبيرة.

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