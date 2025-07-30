زروقي يُرسم عودته إلى تفينتي الهولندي

أعلن نادي تفينتي الهولندي، اليوم الأربعاء، رسميا عن عودة اللاعب الدولي الجزائري، رامز زروقي، معارا من ناديه فينورد روتردام.

وكان زروقي، قد غادر صيف 2023 نادي تفينتي، صوب فينورد، بعد مفاوضات عسيرة. إلا أن لاعب “الخضر” لم ينجح في تجربته الجديدة، وواجه انتقادات لاذعة من طرف العارفين بشؤون الكرة الهولندية.

وكشف تفينتي، في بيان عبر موقع الرسمي، أن زروقي. الذي سيحمل الرقم 19 في تجربته الجديد مع الفريق، سيلتحق بالتشكيلة نهاية هذا الأسبوع معارا لموسم واحد من فينورد.

يشار إلى أن زروقي، المرتبط بنادي فينورد، بعقد يستمر إلى غاية صيف 2027، كلف خزينة النادي قبل سنتين 7 ملايين أورو.