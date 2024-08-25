زروقي يُطرد في داربي روتردام ويُختار الأسوأ!

تعرض الدولي الجزائري ولاعب نادي فينورد الهولندي، رامز زروقي، للطرد في داربي مدينة روتردام، الذي تعادل فيه ناديه، اليوم الأحد، أمام الغريم سبارتا، بهدف لمثله.

وتلقى لاعب الخضر، الذي شارك أساسيا في الداربي المندرج ضمن فعاليات الجولة 3 من الدوري الهولندي، إنذارا عند الدقيقة 33، قبل هدف من المنافس.

ونجح فينورد، في التعديل عند الدقيقة 60، وبعدها بدقيقة واحد فقط، تلقى زروقي إنذارا ثانيا بعد تدخل عنيف على لاعب المنافس. ليطرد بالبطاقة الحمراء، في لقاء شارك فيه زميله في النادي والخضر، أنيس حاج موسى، بديلا بداية من الشوط الثاني.

وتحصل زروقي، على أسوأ تقييم من طرف موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء، بعلامة 4.8، فيما نال حاج موسى تقييم 6.4.