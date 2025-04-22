زروقي:15 مليون عملية سحب عبر الشبابيك الآلية للنقود خلال رمضان 

قال وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية سيد علي زروقي إنه تم إنجاز ما يزيد عن 15 مليون عملية سحب خلال شهر رمضان عبر الشبابيك الآلية للنقود، ما يمثل 60% من إجمالي عمليات السحب.

وأضاف الوزير لدى نزوله ضيفاً على منتدى المجاهد “عملنا على تكثيف حظيرة الشبابيك الآلية للنقود و ضمان جاهزيتها، لاسيما خارج أوقات العمل، حيث تم في هذا الصدد

إطلاق عملية واسعة لصيانة الشبابيك الآلية للنقود التي كانت تضم 500 جهازا معطلا، مكّنت من رفع نسبة جاهزية تلك الأجهزة إلى ما يفوق 97 %، مع إسداء تعليمات صارمة لتزويدها المنتظم بالسيولة المالية”.

واستطرد الوزير قائلا: “قمنا يتدعيم حظيرة الشبابيك الآلية للنقود بحصة جديدة من (600) جهاز إضافي خلال الشهرين الماضيين”.