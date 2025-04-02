زروقي حاسم مع فينورد لأول مرة منذ 5 أشهر

بصم الدولي الجزائري، رامز زروقي، اليوم الأربعاء، على أول مساهمة تهديفية مع فريقه فينورد، منذ أكثر من 5 أشهر.

وتمكن متوسط ميدان المنتخب الوطني، رامز زروقي، من تقديم تمريرة حاسمة خلال مواجهة فريقه فينورد أمام نادي غرونينغن، التي جرت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ25 من الدوري الهولندي.

وشارك رامز زروقي بديلاً بداية من الدقيقة الـ65 من المباراة التي انتهت بفوز فينورد برباعية مقابل هدف واحد.

وتعَدُّ هذه المساهمة التهديفية الأولى للاعب رامز رزروقي منذ فترة طويلة، إذ تعود آخر مساهمة للاعب الوسط الجزائري، مع فريقه فينورد روتردام، إلى يوم 10 نوفمبر من العام الماضي (2024)، خلال مباراة ألمير في الجولة الـ12 من الدوري الهولندي.

وحينها، قدّم زروقي “أسيست” وسجل هدفا في لقاء انتهى برباعية مقابل هدف لصالح فينورد.

وتأتي هذه المساهمة التهديفية من اللاعب الدولي الجزائري، في وقت مهم من الموسم. بعدما اضطرته الإصابة إلى الغياب عن التشكيلة الأساسية لفريقه في 13 مباراة على التوالي، أي منذ شهر جانفي.