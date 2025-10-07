زروقي يُشرف على تنصيب هشام أندلسي رئيسًا مديرًا عامًا لمجمع اتصالات الجزائر

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، على مراسم تنصيب هشام أندلسي، رئيسًا مديرًا عامًا لمجمع اتصالات الجزائر.

وبهذه المناسبة، عبّر الوزير عن ثقته في كفاءة أندلسي، وخبرته في مجال الاتصالات، لقيادة المجمع نحو تعزيز القيادة الاستراتيجية لفروعه ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع وتحقيق مختلف الأهداف المسطرة.

كما توجه الوزير بالشكر إلى محمد دونان، نظير الجهود التي بذلها خلال فترة إشرافه على تسيير المجمع بالنيابة.