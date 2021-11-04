زر خفي في iPhone يوفر عدة مزايا وهكذا يتم تشغيله

لعل الكثير ممن يمتلكون هواتف من نوع “iPhone”، يجهلون وجود زر خفي، يوفر عدة مزايا. وكشف تقرير تقني لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، احتواء هواتف “iPhone” على زر خفي، يمكن باستخدامه تفعيل العديد من المزايا، وتنفيذ الكثير من المهمات.

وحسب ذات المصدر، تحتوي هواتف “iPhone” زرا خفيا، يمكن باستخدامه تنشيط مهمات عديدة متوفرة في الإصدارات الأحدث من “آيفون”. ويمكن هذا الزر من تفعيل عدة خدمات على غرار خدمة “سيري”، والتقاط صورة للشاشة، وعدة استعمالات أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شعار “أبل” الموجود في القسم الخلفي لهواتف “iPhone” لا تقتصر وظيفته على الناحية التسويقية والعلامة التجارية فحسب، ولكنه يمثل “زرا سريا”، يمكن تفعيله للاستفادة من قدرات كثيرة.

ويمكن تنشيط هذه الميزة التي تعرف باسم “Back Tap”، بالنقر مرتين أو ثلاث على شعار “أبل”.وبعدها سيتوجب على المستخدم أن يختار ما يفعله “الزر السري”، سواء كان تغيير مستوى الصوت أو التقاط الصور أو قفل الشاشة الرئيسية للهاتف.

ولتفعيل الزر وتحديد الوظائف، ينبغي الدخول إلى “إعدادات” الهاتف ومن ثم الضغط على Accessibility، ثم انقر Touch. ثم قم بالتمرير نحو الأسفل حتى تعثر على Back Tap.

ويمكن بعد ذلك تعيين وظيفة للزر المخفي، وحتى تحديد ما إذا كان سيحتاج إلى نقرة مزدوجة أو ثلاث للتنشيط. وتعمل هذه الخاصية على “آيفون 8” والإصدارات الأحدث، وقد تم تضمينها في تحديث iOS 14.

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