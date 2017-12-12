زطشي:”تكوين المدربين فشل على مستوى القارة ككل وليس الجزائر فقط”

أكد الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم أن التكوين الخاص بالمدريبن بحاجة لإعادة تهيكلة وتنظيم، بعد فشله في القارة الإفريقية ككل.

وصرح زطشي حول الموضوع قائلا:”علينا إعادة النظر وعملية وضع برامج جديدة لتكوين المدريبن مستقبلا”.

وعلل رئيس الفاف:”خلال الإجتماع الأخير للكاف، أحمد أحمد أكد بأن برامج التدريب التي وضعت منذ سنوات فاشلت على مستوى كل القارة”.

مشيرا في ذات الإطار:”علينا وضع برامج وسياسة تكوينية جديدة على مستوى المعاهد الخاصة بالتدريب للحضول على مدربين مؤهلين”.

كما قال:”حاملي أعلى شهادة كاف في التدريب ليس بإمكانهم العمل خارج القارة السمراء، وهذا غير معقول”.