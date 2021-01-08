زطشي:”عودة الجماهير إلى الملاعب في الموسم الحالي مستبعدة كليا”

استبعد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب في الموسم الجاري، بسبب تداعيات فيروس “كورونا“.

وأكد زطشي في تصريح للتلفزيون الجزائري، مساء الخميس الفارط، بأن عودة الجمهور إلى الملاعب في الموسم الحالي، مستبعدة كليا، لعدم توفر شروط العودة إلى المدرجات، ودعا زطشي الأندية إلى مواصلة احترام “البروتوكول” الصحي المعتمد، ووصف الحصيلة لحد الآن في البطولة من حيث الجانب الفني والبدني بالإيجابية.

كما عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن سعادته بتأهل ممثلي الجزائر في منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، مؤكدا دعم الاتحادية لهذه الأندية من أجل تشريف الجزائر.

وعن الترشح لعهدة ثانية على رأس “الفاف”، قال زطشي إنه لم يتخذ قراره بعد، وأضاف:”قبل اتخاذ قراري النهائي بالترشح لعهدة ثانية، يتعين عليّ معرفة الظروف المحيطة بالانتخابات، ومن جهتي، أنا دائما مستعد للعمل على مستوى الاتحادية أو الأندية”.