زطشي:”كورونا قد تدفع الكاف لتأجيل كان 2021″

الرياضة
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زطشي:”كورونا قد تدفع الكاف لتأجيل كان 2021″ صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي” اليوم الجمعة أن الكاف تتجه لتأجيل كان 2021 المقررة بالكاميرون بسبب جائحة كورونا.

“زطشي” الذي يعتبر عضو لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا أضاف أن توقف النشاط الكروي في العالم أثر بشكل مباشر على جدول المنافسات المحلية والدولية.

رئيس الفاف اعترف في تصريحات للإذاعة الجزائرية الثالثة بتأثر موعد بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة الشتاء المقبل بالكاميرون بسبب الظروف الاستثنائية.

وكان عبد المنعم باه الأمين العام للكاف قد أدلى بتصريحات في وقت سابق كشف فيها امكانية تأجيل المحفل القاري.


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