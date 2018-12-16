زطشي:”لن نطبق قرار إعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين”

أكّد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن قضية إعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين ليست ضمن أجندة “الفاف”.

وصرح الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم، خلال نزوله ضيفا اليوم الأحد، على إذاعة “جيل FM”.

“إعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين ليس ضمن جدول أعمالنا، لأن القرار يحتاج دراسة ولجنة عمل، للقيام بتقييمه وإذا تم الموافقة، سيفعّل الموسم المقبل”.

“لاعب إتحاد العاصمة الجديد مؤيد اللافي يعتبر أجنبي، وقرار التعاقد مع لاعبين أجنبيين إثنين فقط لا رجعة فيه”.

وهو ما يضع إدارة إتحاد العاصمة في ورطة حقيقية، بعد تعاقدها مع اللافي وفيفيان مؤخراً، إضافة للمهاجم الذي إلتحق الصيف الماضي برانس إيبارا.