زطشي:”لهذا السبب أجلنا الجولة 12 من البطولة”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، أن تأجيل الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى يعود لأسباب موضوعية.

وصرح زطشي للتلفزيون العمومي قائلا:”أجلنا الجولة المقبلة من البطولة، أولا بعد طلب مولودية الجزائر وثانيا بسبب الجمعية العامة الإستثنائية للفاف”.

مضيفا:”لاعبو المولودية كانوا متواجدين في برج بوعريريج بعد منتصف الليل ومن غير المعقول العودة واللعب أمام الساورة في ذات اليوم”.

“في نفس الوقت وصلتنا العديد من المراسلات من رؤساء النوادي بخصوص عدم إمكانية حضورهم الجمعية الإستثنائية والتأجيل لديه تبريرات”.