زطشي:”محرز هو من سيقودنا للفوز رغم هذا العائق”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن نجم المنتخب الوطني رياض محرز جاهز لحسم موقعة الطوغو.

وقال زطشي في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى في إتصال هاتفي من العاصمة الطوغولية “لومي”:”الأرضية الإصطناعية لا تُشكل عائقا أمام أشبال المدرب جمال بلماضي”.

“لاعبو المنتخب الوطني الجزائري يمتلكون التقنيات التي تسمح لهم بالتعود سريعا على أرضية ملعب “لومي” البلدي”.

“مثلا محرز ورغم أنه ترعرع في أرضيات من العشب الطبيعي إلا أن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها تسمح له بأداء لقاء كبير وقيادة الخضر لتحقيق الفوز وهو نفس الأمر الذي ينطبق على فيغولي وبن زية”.