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زطشي:”مدوار طبق القانون ونحن ندعمه في ذلك”

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زطشي:”مدوار طبق القانون ونحن ندعمه في ذلك” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي دعمه الكامل لرئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار في تطبيق قوانين المكتب الفيدرالي.

وقال زطشي في تصريحات عقب نهاية إجتماع المكتب الفيدرالي أمسية اليوم الخميس:”نساند الرئيس مدوار في تطبيق قوانين المكتب الفيدرالي”.

وأضاف:”سنواصل التعامل بصرامة مُستقبلا فيما يتعلق بالأندية المُدانة.. مدوار أثبت لنا اليوم أن قراره بعدم منح الإجازات لرائد القبة وإتحاد الحراش صائب ويستند على القانون”.

“أطلب من العايب ومحمد الصغير رئيسي إتحاد الحراش ورائد القبة التحلي بالمسؤولية وعدم إطلاق تصريحات نارية وعشوائية والكذب على أنصارهم”.


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