زطشي: “آداء الخضر يمنحني الأمل في بلوغ هذا الدور”

أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أمله في بلوغ الخضر، أدوار جد متقدمة من “كان مصر 2019″، بالنظر للعديد من المعطيات.

وقال زطشي، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “اليوم عندما أشاهد آداء المنتخب الوطني يمنحني الأمل، بالنظر للإنسجام، والروح القتالية، لدى اللاعبين، إضافة للعمل الكبير لبلماضي، وطاقمه الفني”.

وبخصوص قادم المباريات، وحظوظ الخضر في هذه “الكان”، أوضح زطشي: “فوق الميدان المباريات لا تتشابة، كل مباراة لها طابعها الخاص”.

وختم خير الدين زطشي: “علينا المواصلة بنفس الروح، لبلوغ أدوار متقدمة، ولما لا الدور النصف نهائي، أو حتى نهائي “الكان””.