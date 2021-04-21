زطشي: “أتمنى النجاح لشرف الدين عمارة ومكتبه الفيدرالي”

تمنى الرئيس السابق للفاف، خير الدين زطشي، النجاح للرئيس الحالي “شرف الدين عمارة” ومكتبه الفيدرالي على خلفية عملية تسليم واستلام المهام.

وقال “زطشي” في تصريح لموقع “الفاف”: “منحنا شرف الدين عمارة كل المعلومات اللازمة، وأجبنا على كل الأسئلة وتكلمنا على عدة مواضيع”.

وأضاف: “أتمنى النجاح لشرف الدين عمارة ومكتبه الفيدرالي في مهامه وخاصة أننا نعرف ما ينتظر المنتخب الوطني من تحضيرات لتصفيات المونديال”.

وتابع: “أتمنى أن يتجند الجميع لإنجاح المكتب الفيدرالي لأن نجاحهم يعني نجاح الكرة الجزائرية وعلينا أن ندعمهم”.