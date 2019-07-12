زطشي: “أحب المشاريع طويلة المدى وعلينا المحافظة على هذا المكسب”

الرياضة
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زطشي: “أحب المشاريع طويلة المدى وعلينا المحافظة على هذا المكسب”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بما يقدمه لاعبو الخضر، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذا المكسب ومواصلة العمل.

وصرح زطشي، للإذاعة الوطنية: “صراحة أحب المشاريع التي تبنى على المدى البعيد، لكن لا يمكننا تجاوز أوقات من الفرحة مثل التي نعيشها حاليا”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “مهما كانت النتائج التي نحققها في هذه “الكان”، علينا التفكير في المستقبل وكيفية الحفاظ على هذا المنتخب للمستقبل، وعدم العودة لما عشناه سابقا”.

وتابع خير الدين زطشي: “المحافظة على هذا المنتخب أمر ضروري، وهذا لن يتم إلا بمواصلة العمل على إنجاح هذا النوع من الإتحادية، التي تركز على الشباب”.


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