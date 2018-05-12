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زطشي: ” أراهن عليكم للعودة بالتأهل من غانا”

الرياضة
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زطشي: ” أراهن عليكم للعودة بالتأهل من غانا”
بقلم يونس رزيق

رفع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي من معنويات لاعبي المنتخب الوطني (-20 سنة) عقب التعثر المسجل امام منتخب غانا.

ووجه زطشي خطابا مباشرا للاعبي الخضر عقب نهاية المباراة التي إنتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب غانا بنتيجة 0-0، والذي تم نشره موقع الفاف أين قال:

“يجب أن لا تخجلو بهذه النتيجة، لقد لعبتم أمام فريق رائع وانه بإمكانكم تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم..عليكم ان تؤمنوا بحظوظكم والتنقل إلى غانا بأمل العودة بالتأهل من هناك”.

وأضاف: ” مثلما خلقوا لكم مشاكل هنا في الجزائر، فإنكم قادرون على أن تخلقوا لهم مشاكل في غانا، وأنا أراهم عليكم”.

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