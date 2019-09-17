زطشي: “أشكر أعضاء الجمعية العامة على اتخاذهم هذا القرار التاريخي”

شكر خير الدين زطشي رئيس الفاف، أعضاء الجمعية العامة على موافقتهم بالإجماع من أجل تغيير نظام البطولة الوطنية بمختلف أقسامها.

وقال زطشي خلال كلمته في الجمعية العامة: “الحمد لله أولا أشكر أعضاء الجمعية العامة لاتخاذهم هذا القرار التاريخي”.

وأضاف: “المادة 81 والتي تحدد الصعود والنزول في كرة القدم يتم تداوله في بداية الموسم وليس قبل بداية الموسم لذلك من يريد الاصطياد في المياه العكرة لن يتمكن من ذلك”.

وتابع: “الكرة المحترفة والتي تمثل 32 فريقا لا تمثل كل كرة القدم”.

وختم كلامه: “أنا أول من أقول أن هناك بعض المواد يجب تغييرها بالنظر للكرة الحديثة”.