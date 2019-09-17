زطشي: “أشكر أعضاء الجمعية العامة على اتخاذهم هذا القرار التاريخي”

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي: “أشكر أعضاء الجمعية العامة على اتخاذهم هذا القرار التاريخي”
بقلم أمير بهلول

شكر خير الدين زطشي رئيس الفاف، أعضاء الجمعية العامة على موافقتهم بالإجماع من أجل تغيير نظام البطولة الوطنية بمختلف أقسامها.

وقال زطشي خلال كلمته في الجمعية العامة: “الحمد لله أولا أشكر أعضاء الجمعية العامة لاتخاذهم هذا القرار التاريخي”.

وأضاف: “المادة 81 والتي تحدد الصعود والنزول في كرة القدم يتم تداوله في بداية الموسم وليس قبل بداية الموسم لذلك من يريد الاصطياد في المياه العكرة لن يتمكن من ذلك”.

وتابع: “الكرة المحترفة والتي تمثل 32 فريقا لا تمثل كل كرة القدم”.

وختم كلامه: “أنا أول من أقول أن هناك بعض المواد يجب تغييرها بالنظر للكرة الحديثة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701140

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com