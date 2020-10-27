زطشي: “أعدنا تهيئة فندق الخضر بمقاييس 4 نجوم”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن مشروع إعادة تهيئة فندق الخضر بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

ونشط رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ظهيرة اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بفندق الشيراطون على هامش أشغال الجمعية العامة.

وقال: ” تتويج كاس إفرقيا 2019 هو أحسن حاجة، حققها المنتخب منذ 30 سنة، وهذا التتويج يكفي لتقديم حصيلة كل العهدة وليس سنة 2019 فقط”.

وأضاف: ” اليوم خلال أشغال الجمعية العامة تكلمنا عن عد مشاريع وليس التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا فقط”.

وتابع: “أعدنا تهيئة فندق الخضر بسيدي موسى بمقاييس 4 نجوم، واليوم نحن نفتخر بأننا نملك فندق بمقاييس عالمية للاعبين، وفي التربص القادم سنقوم بزيارته مع بلماضي واللاعبين، وفي التربص المقبل سيكون جاهزا لإستقبال المنتخب الوطني شهر مارس”.

“أعدنا تجهيز مقر الفاف بدالي ابراهيم، واليوم نحن فخورين بما قدمناه منذ مجيئنا إلى الإتحاد الجزائري لكرة القدم سنة 2017”.