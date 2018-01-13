زطشي أقام الدُنيا ولم يُقعدها في المغرب!!

الرياضة
  • -
  • 1
زطشي أقام الدُنيا ولم يُقعدها في المغرب!!
بقلم إسماعيل عشاش

لم يتقبل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عدم قبول “الكاف” لملف ترشح، بشير ولد زميرلي لمكتبها التنفيذي.

وحسب الأصداء الواردة من المغرب، فإن الرجل الأول في “الفاف” أقام الدنيا ولم يُقعدها، أمام أنظار جميع مسؤولي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقام الرئيس السابق لبارادو بإتهام “الكاف” بظلم الجزائر والسعي لحرمانها من الحصول على مناصب حساسة، وأكد بأنه سيطعن في القرار.

ونُشير بأن موقف “الفاف” ضعيف، لأن المُتعارف عليه هو أن جميع الهيئات الرياضية تعتمد على تاريخ إستقبال الملفات لاتاريخ إرسالها.

طالع أيضا

التعليقات (1)

  • منعلي

    سبحان الله موقف الكاف ضعيف٠لن تجنوا من الكاف سوى الريح٠والأيام بيننا٠وكأس إفريقيا 2017 خيردليل٠ هل ألمانيا في UEFA تخرق القانون بالطبع لا٠

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital