زطشي : أليس هؤلاء بجزائريين؟

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الخميس، أن بعد إستدعاء اللاعب يوسف عطال من قبل المدرب السابق

للمنتخب الوطني، لوكاس ألكاراز، في 20 مارس 2017، قامت القيامة ولم تقعد، وها هو اليوم يوسف عطال أصبح نجم النجوم ،

مضيفا أن لاعب نيس الحالي هو جزائري ومن إنتاج المدرسة المحلية .

وتساءل زطشي، هل بإستطاعته أن يطلب من الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن يستدعي بوداوي وهيثهم،

أو بلماضي بشخصيته سيقبل بأن يفرض عليه رئيس إتحادية أي لاعب، من أجل بيعه خارج الجزائر، الذي لايحتاج أن يحمل صفة لاعب دولي.

وأشار ذات المسؤول، أنه يمنع على مستوى “الفيفا”،تحويل أي لاعب أقل من17سنة على المستوى الدولي،وأن اللاعب يصبح دولي في سن الـ18سنة.

ويجب أن تكون “international a” من أجل الإنتقال للعب في الخارج، وليس صفة لاعب دولي مع الفئات الشبانية.

وتساءل رئيس “الفاف”، هل مدرسة بارادو أجنبية أم جزائرية، لوصيف من باتنة، بوداوي من بشار، عطال من تيزي وزو، زرقان من سطيف، أليسو بجزائريين ؟