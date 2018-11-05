زطشي: “أموال الأندية الهاوية مخصصة للتكوين وليس لدفع رواتب اللاعبين”

الرياضة
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زطشي: “أموال الأندية الهاوية مخصصة للتكوين وليس لدفع رواتب اللاعبين”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الإثنين، أن الدولة الجزائرية، تولي إهتماما ودعما كبيرا، لكرة القدم لدى الهواة.

وصرح زطشي، للإذاعة الوطنية: “الدولة أثبتت اهتمامها بكرة القدم لدى الهواة، من خلال الإعانات المالية الكبيرة التي تمنح لهم، عن طريق الوزارة ومديريات الشباب والرياضة وغيرها”.

وأضاف: “علينا نحن مراقبة كيفية تسيير هذه الأموال من طرف الأندية الهواة، والسهر على أن يتم استغلالها في التكوين، وليس كرواتب للاعبين الأكابر”.

وتابع: “في كل اللقاءات التي جمعتني برؤساء الأندية الهاوية، ورؤساء الرابطات، أكدت على ضرورة استغلال هذه الأموال في التكوين”.

وأردف زطشي: “إذا أراد أي نادي هاوي دفع رواتب للاعبيه الأكابر، ما عليه إلا القيام بذلك في إطار قانوني، بتأسيس شركة، والدخول في الإحتراف”.


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