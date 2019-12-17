زطشي : ” أوقفوا الإشاعات ..علاقتي مع مدوار رائعة”

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي على علاقته الجيدة مع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، معترفا بوجود بعض الخلافات.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم مقطع فيديو يوضح فيه علاقته مع رئيس الرابطة قائلا:

“بالنسبة لعلاقتنا مع الرابطة، نحن نتفاجئ دائما عندما نسمع عن توتر علاقتنا مع الرابطة، إلا أنني أطمئن الجميع بهذا الخصوص أن علاقتنا جيدة”

“أعترف أن الرابطة تعمل في ظروف صعبة، ونحن كإتحادية تربطنا علاقة جيدة سواء بين رئيس الإتحادية ورئيس الرابطة، أو مسؤولي الطرفين”

“يمكن أن يكون إختلافات الرأي ، لكن هذه الإختلافات تسمح لأن يكون نقاش بناء والعثور على حلول في مصلحة الكرة الجزائرية”