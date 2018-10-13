زطشي: ” إستغربنا غياب رؤساء الأندية عن هذا الإجتماع المهم”

الرياضة
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زطشي: ” إستغربنا غياب رؤساء الأندية عن هذا الإجتماع المهم”
بقلم يونس رزيق

إستنكر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي غياب بعض رؤساء أندية الوسط عن إجتماع أعضاء الجمعية العامة الذي أقيم صبيحة اليوم بفندق هوليداي بالشراقة.

وقال زطشي على هاش الندوة الصحفية التي نشطها ظهيرة اليوم على هامش إجتماعه بأعضاء الجمعية العامة لمنطقة الوسط بفندق هوليداي بالشراقة صبيحة اليوم السبت قائلا:

“إستغربنا عدم حضور بعض رؤساء الفرق.. الإتحادية عندها دور في تطوير كرة القدم، ورأينا إتحادات الكرة في العالم لإقامة مشاريع مثل هذه”

وأضاف: “هذا المشروع يعتبر تحدي بالنسبة لنا، لأنه يسمح للإتحادية من أجل تقديم حل بالنسبة لعدة مواهب التي ستكون لها فرصة للدخول إلى مراكز التكوين، وتكون لديهم الفرصة من أجل التكوين اللازم، وتوفير كل الإمكانات ليكون لاعب بمستوى عالي”.


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