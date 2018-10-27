زطشي: ” إلغاء مشروع الفندق لا يدخل في جدول أعمالنا”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن إلغاء مشروع الفندق الذي جاء به الرئيس السابق محمد روراوة لا يدخل في جدول أعمال الجمعية العامة الحالية.

ونشط زطشي ندوة صحفية صبحة اليوم السبت بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بعد إختتام أشغال الجمعية العامة الإستثنائية قائلا: ”

“اليوم في الجمعية العامة سجلنا نقطة واحدة في جدول الأعمال وهي المصادقة على مشروع تشيد مراكز لتكوين والحمد لله وافقو بالإجماع”

وأضاف: “الحمد لله مادامت الأموال متوفرة فإننا سنستغلها لبناء مراكز التكوين” وأضاف: “بالنسبة لنا مشروع الفندق ليس مشروع الإتحادية العامة”

وأضاف: “اليوم عقدنا جمعية عامة ليس من أجل إلغاء المشروع ولكن من أجل التصويت على مشروع مراكز التكوين”.