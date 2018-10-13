زطشي :”إنفانتينو وعدني بالمجيء للجزائر وراهو واقف معانا”

أكد خير الدين زطشي بأن رئيس “الفيفا” وعده بالمجيء للجزائر قريبا، من أجل إظهار دعمه لمشاريع “الفاف” المُتعلقة بمراكز التكوين.

وقال :”هو وعدني بالتواجد في الجزائر، ولكن تاريخ وصوله عندنا غير مُحدد بشكل رسمي”.

وأضاف :”سيُظهر بأنه واقف معنا، ومُساند لفكرتنا المُتعلقة بالتركيز على مراكز التكوين، وتطوير المواهب الشابة”.

وواصل :”لقد أكد لنا بأنه ينوي الحضور لوضع حجر الأساس، خلال إنطلاقة العمل في مركز تلمسان”.

وشدّد “زطشي” على أن “الفيفا” موافقة على مشروعه، عكس مايتم إشاعته هنا وهناك في الفترة الماضية.