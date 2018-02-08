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زطشي: “استقلت من لجنة تنظيم الشان لهذا السبب..”

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زطشي: “استقلت من لجنة تنظيم الشان لهذا السبب..”
بقلم سميرة.ل

كشف رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، عن الأسباب الحقيقية وراء استقالته من لجنة تنظيم “الشان” الذي أسدل الستار عنه منذ أيام في المغرب.

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وقال زطشي في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “لا يمكنني البقاء شهرا كاملا في المغرب، من أجل تحضير وتنظيم “الشان” وكان علي العودة إلى الجزائر”.

وأضاف: “كنا في فترة الميركاتو الشتوي، وهناك مشاكل أخرى في الجزائر، نتطرق إليها يوميا”.

وقال أيضا: “علينا وضع حد للمشاكل وإعادة الكرة الجزائرية للواجهة وإعادة هيكلتها”.

وسيبث الحوار كاملا مع رئيس “الفاف”، مع الزميل كمال مهوي، سهرة اليوم الخميس في حدود الساعة 22:15.

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