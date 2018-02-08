زطشي: “استقلت من لجنة تنظيم الشان لهذا السبب..”

كشف رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، عن الأسباب الحقيقية وراء استقالته من لجنة تنظيم “الشان” الذي أسدل الستار عنه منذ أيام في المغرب.

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وقال زطشي في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “لا يمكنني البقاء شهرا كاملا في المغرب، من أجل تحضير وتنظيم “الشان” وكان علي العودة إلى الجزائر”.

وأضاف: “كنا في فترة الميركاتو الشتوي، وهناك مشاكل أخرى في الجزائر، نتطرق إليها يوميا”.

وقال أيضا: “علينا وضع حد للمشاكل وإعادة الكرة الجزائرية للواجهة وإعادة هيكلتها”.

وسيبث الحوار كاملا مع رئيس “الفاف”، مع الزميل كمال مهوي، سهرة اليوم الخميس في حدود الساعة 22:15.