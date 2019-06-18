زطشي: ” الآن حان الوقت لندخل إلى الأمر الواقع”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه حان الوقت من أجل الدخول إلى الأجواء الجدية بعدما وصل العد التنازلي لإنطلاق منافسة الكان إلى ساعاته الأخيرة.

وتحدث زطشي في ميكروفون النهار فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قائلا:

“فخورون بتواجدنا في مصر، قمنار بحلة لابأس بيها بعد التربص الأخير في الدوحة، الظروف كانت حسنة والمباريات الودية كانت في المستوى، والآن ندخل في الأمر الواقع المنافسة ستنطلق بعد أيام قليلة ونحن جاهزون من أجل دخول المنافسة وإن شاء الله نفرحو مشجعي المنتخب الوطني وأنا أشكر العائلة الإعلامية على كل المجهودات في مصر”.