زطشي: “الأمر لا يتعلق فقط في إيقاف البطولة لكن كيف سنوقفها” !

أكد خير الدين زطشي، رئيس الفاف، أن استئناف البطولة سيكون صعبا في ظل الظروف الصعبة وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال زطشي في تصريحات للإذاعة الوطنية: “في اجتماع المكتب الفيدرالي ليوم الأربعاء الماضي، أتفهم الجمهور الرياضي الذي كان ينتظر قرارات صارمة”.

وأضاف: “منذ توقف البطولة شهر مارس، كان هناك أمل من أجل استئنافها وإنهاء الموسم الكروي الحالي، كإتحادية وكمكتب فيدرالي وفي كل اجتماع شهري كنا نريد استئناف البطولة لأن الوقت كان لا يزال ممكنا”.

وتابع: “اليوم المعطيات كلها تغيرت، وككل الناس نعيش هذه الوضعية وعلينا أن نتأقلم مع معطيات الوقت”.

وأردف قائلا: “القرار الذي اتخذناه هو الذي يتناسب مع حجم المشكل الذي نعيشه، الأمر ليس في توقيف أو مواصلة البطولة، مواصلة البطولة سيكون صعبا جدا لأن الظروف صعبة”.

في حين ختم كلامه:”الأمر لا يتعلق فقط في إيقاف البطولة، لكن كيف سنوقفها”.