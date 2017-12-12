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زطشي: “البعض ينتظر الفاف والوزارة “تغلط باش ينتقدوها””

الرياضة
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زطشي: “البعض ينتظر الفاف والوزارة “تغلط باش ينتقدوها””
بقلم أمير بهلول

تحدث رئيس الفاف خير الدين زطشي عن غياب بعض اللاعبين القدامى عن “سيمبوزيوم الفاف” الذي أقامته يومي الـ10 والـ11 بالصنوبر البحري.

وقال زطشي خلال كلمته الإختتامية لمنتدى تطوير كرة القدم الجزائرية:

“هذه الندوة مفتوحة لكل الأجيال، اليوم شاهدنا لاعبين ذوي  60 و 70 سنة ممن ساهموا في هذه الندوة ونحن بحاجة لخبرتهم”

“اليوم نحن بحاجة لشبان في سن الصحفي “كمال مهوي” من أجل تطوير كرة القدم”

وأضاف: ” للأسف البعض ينتظر الإتحادية والوزارة “تغلط باش ننتقدوها” ”

“لهذا أطالب أن تكون روح المسؤولية هي الاساس لأنه في حال تدهور الكرة الجزائرية فهو إخفاق كل الجزائرين” “

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